Covid Canada, Trudeau: “Adulti tutti vaccinati entro fine estate” (Di domenica 11 aprile 2021) (Adnkronos) – Il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, ha annunciato ieri che tutti gli Adulti del Paese possono essere vaccinati entro la fine dell’estate. “Siamo sulla buona strada per mantenere il nostro impegno che tutti i canadesi che vogliono essere vaccinati, lo saranno completamente entro la fine dell’estate”, ha detto in un discorso alla convention nazionale del suo partito. Il Canada ha registrato 1.052.539 casi dall’inizio della pandemia di coronavirus, di cui 7.262 nelle ultime 24 ore, oltre a 23.286 decessi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 11 aprile 2021) (Adnkronos) – Il primo ministro del, Justin, ha annunciato ieri cheglidel Paese possono essereladell’. “Siamo sulla buona strada per mantenere il nostro impegno chei canadesi che vogliono essere, lo saranno completamenteladell’”, ha detto in un discorso alla convention nazionale del suo partito. Ilha registrato 1.052.539 casi dall’inizio della pandemia di coronavirus, di cui 7.262 nelle ultime 24 ore, oltre a 23.286 decessi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

borghi_claudio : MA... MA... MA... Così il coronavirus vola anche sugli aerei Covid free: mille passeggeri positivi trovati in Cana… - Lefthanded08 : RT @ITdominusIT: Cambiano idea??? ???? USA La Casa Bianca ha escluso l'introduzione di passaporti federali obbligatori per la vaccinazione co… - paolopasquale : Fermi tutti!!Abbiamo un nuovo idolo:Don #Pavloski, parroco di #Calgary(Canada) caccia via dalla sua chiesa la poliz… - FrederickSeb : Leggo ora che il GP del Canada è a rischio perchè gli organizzatori non sono disposti a coprire i mancati introiti… - Rivadox63 : @kkxall @Cartabellotta Ah, ok. Peccato che sul sito della Canadian Food Inspection Agency la scheda di vaccinazione… -