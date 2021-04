Covid | Bassetti | ‘usiamo monoclonali | in Liguria ottimi risultati’

(Di domenica 11 aprile 2021) Milano, 11 apr. (Adnkronos) – Inci sono “risultati” sul fronte degli anticorpi. Lo ha spiegato l’infettivologo Matteo. Ad esempio, all’ospedale San Martino di Genova, “la situazione degli ultimi giorni è decisamente migliorata, arrivano molto meno malati nei pronti soccorsi, sono dimessi moltissimi e con degenze più corte. Forse – sostiene a Domenica In – perché abbiamo saputo cogliere la palla al balzo degli anticorpi. Spiace che non sia così altrove. Insono state trattate circa 80 persone in 15 giorni e abbiamo deglirisultati quando questi farmaci sono fatti in una fase precoce della malattia, bisogna lavorare bene con medici di medicina generale”. L’invito diè a “cogliere ...

...due ospiti d'eccezione per parlare dei vaccini e della campagna vaccinale per sconfiggere il-... Matteo, Direttore della Clinica Malattie Infettive presso l'ospedale San Martino di Genova ......all'emergenza- 19. A tal proposito, saranno presenti in studio il direttore dell'Unità operativa di Pneumologia del Policlinico Agostino Gemelli di Roma Luca Richeldi , il Professore ...Lo ha spiegato l'infettivologo Matteo Bassetti. Ad esempio, all'ospedale San Martino di Genova, "la situazione degli ultimi giorni è decisamente migliorata, arrivano molto meno malati nei pronti ...Non è una storia ‘lineare’ quella del vaccino anglo-svedese AstraZeneca contro il Covid, che in poco tempo ha subito diversi ... al Policlinico Tor Vergata di Roma. LEGGI ANCHE: Bassetti: “Tachipirina ...