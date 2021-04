Covid-19, altri tre decessi al “San Pio”: 90 i pazienti ricoverati (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ancora tre decessi per cause legate al Covid-19 all’Ospedale “San Pio” di Benevento. Delle tre persone decedute, nei reparti Covid del principale nosocomio sannita, due sono residenti nella Provincia di Benevento e un’altra residente in altre Province. Attualmente sono 90 le persone ricoverate al “San Pio”, 74 sono sanniti e 16 di altre province. Non si registrano dimissioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ancora treper cause legate al-19 all’Ospedale “San Pio” di Benevento. Delle tre persone decedute, nei repartidel principale nosocomio sannita, due sono residenti nella Provincia di Benevento e un’altra residente in altre Province. Attualmente sono 90 le persone ricoverate al “San Pio”, 74 sono sanniti e 16 di altre province. Non si registrano dimissioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Affaritaliani : 'Una emergenza sanitaria significa che c’è gente che si ammala e muore più del normale. Ma quest’anno succede il co… - repubblica : Covid, Emma Bonino si vaccina con Astrazeneca: la foto su Twitter. 'Così proteggiamo noi e gli altri' - GassmanGassmann : ...altri 627 deceduti con covid. RIP.?????? - fracogoni : RT @pbecchi: Covid, da 3 mesi letalità giù: si muore meno degli altri anni (dati alla mano) - - _Shaireen : @hecat0 @pezslaugh In realtà siamo in linea con gli altri paesi per quanto riguarda la percentuale di vaccinati (UK… -