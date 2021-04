Covid 15.746 nuovi casi e 331 decessi nelle ultime 24 ore (Di domenica 11 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 15.746 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 17.567) a fronte di 253.100 tamponi effettuati su un totale di 53.054.866 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità di oggi. nelle ultime 24 ore sono stati 331 i decessi (ieri 344), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 114.254. Con quelli di oggi diventano 3.769.814 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 533.005 (-80), 502.169 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 27.251 di cui 3.585 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 3.122.555 con un incremento di 15.486 unità nelle ultime 24 ore.La regione con il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 15.746 idi Coronavirus in Italia (ieri 17.567) a fronte di 253.100 tamponi effettuati su un totale di 53.054.866 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità di oggi.24 ore sono stati 331 i(ieri 344), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 114.254. Con quelli di oggi diventano 3.769.814 itotali diin Italia. Attualmente i positivi sono 533.005 (-80), 502.169 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 27.251 di cui 3.585 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 3.122.555 con un incremento di 15.486 unità24 ore.La regione con il ...

