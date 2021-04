Covid | 15 746 nuovi casi e 311 morti | il bollettino dell’11 aprile 2021

(Di domenica 11 aprile 2021)Italia,oggi 11, contagi, guariti Ultime 24 ore: 17.657 Decessi: 311 Tamponi effettuati: 253.100 Terapie intensive: – 3 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 533.005totali: 3.769.814 Decessi: 114.254 Guariti: 3.122.555 In Italia oggi, domenica 11, si registrano 15.746positivi e 311. Ieri c’erano stati 17.657e 344. In totale sono stati effettuati 253.100 tamponi (ieri erano stati 320.892). Il tasso di positività è al 6,2%. Le persone attualmente positive alsono 533.005 (-80). Il bilancio delle vittime ...

L'emergenza- 19 in Italia. La situazione aggiornata in Italia e nel mondo I dati del ministero della Salute sul coronavirus in Italia. Oggi si registrano 15.nuovi casi con 253.100 tamponi e 331 vittime....Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.372 nuovi casi di persone risultate positive al-... Il totale dei casi positivi diventa quindi 330.604 così suddivisi su base provinciale: 26....Sono 15.746 i positivi al Coronavirus scoperti con 253.100 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore secondo i dati odierni del Ministero della Salute. Le vittime sono 331. Ieri i nuovi casi erano stati 17 ...Sono 15.746 i nuovi contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri 17.567). Sale così a 3.769.814 il numero di persone che hanno contratto il virus dall’inizio della ...