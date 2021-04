Covid | 15 746 nuovi casi Altre 331 vittime

(Di domenica 11 aprile 2021) ROMA – Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati registrati 15.746 nuovi casi di coronavirus a fronte di 253.100 test. Sono invece 331 i decessi. I nuovi pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 175 per un totale di 3.585. Il tasso di positività è del 6,2%, in aumento rispetto a ieri. Sono i dati del bollettino quotidiano sul coronavirus emesso da Protezione civile e ministero della Salute.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, 15.746 nuovi casi su 253.100 tamponi e 331 altri decessi #covid - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, i positivi sono 15.746, 331 le vittime - fattoquotidiano : #ULTIMORA / COVID / I DATI IN ITALIA Tornano a salire le terapie intensive nelle ultime 24 ore, ecco tutti i dati - simcopter : RT @fattoquotidiano: #ULTIMORA / COVID / I DATI IN ITALIA Tornano a salire le terapie intensive nelle ultime 24 ore, ecco tutti i dati h… - ILPATRIOTA9 : RT @MediasetTgcom24: Covid, 15.746 nuovi casi su 253.100 tamponi e 331 altri decessi #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 746

Nelle ultime 24 ore sono stati 15.i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 17.567 . I tamponi ... Vittime, tamponi e guariti approfondimento DatiItalia, ...Sale l'allarme in Sardegna: le terapie intensive dell'isola sono occupate al 26% da ricoveratiAlle 17.50 di oggi, domenica 11 aprile, sono 15.i nuovi positivi ( - 1.821 giorno su giorno), ...Con 41.303 tamponi eseguiti è di 2.302 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, una percentuale quindi inferiore al 5,6%. Continua la diminuzione dei ricoveri che in terapia ...I nuovi casi di covid oggi sono in calo, 15.746, ieri erano stati 17.567. I decessi nelle ultime 24 ore sono 331, in Italia ad oggi sono morte per il Covid 114.254 persone. I tamponi analizzati ...