Covid | 15 746 nuovi casi 331 i decessi Sileri | maggio sarà il mese delle riaperture

(Di domenica 11 aprile 2021) Sono 15.746 idiriscontrati oggi in Italia dopo aver analizzato 253.100 tamponi, con l’indice di positività al 6,2%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 331 morti, che portano il totalevittime a 114.254 da inizio pandemia. In terapia intensiva ci sono adesso 3.585 pazienti (-3 da ieri), con 175ingressi giornalieri. Sono 3.122.555 i guariti in totale (+15.486) e 533.005 gli attualmente positivi (-80). Questi i dati del bollettino odierno sui contagi, forniti dal ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione civile.: le Regioni devono correre per la fascia d’età 70-79 anni il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, intervistato a Domenica In. ha detto intanto, per quanto riguarda la ...

In Lombardia i nuovi casi di Covid-19 comunicati oggi dal ministero della Salute ... a livello nazionale i nuovi casi sono 15.746 con 253.100 tamponi, per una percentuale di positività del 6,2%, in ...