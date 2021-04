Così le elezioni in Groenlandia hanno posto fine al sogno cinese di estrarre l'uranio del Paese" (Di domenica 11 aprile 2021) Il sogno della Cina di trasformare la Groenlandia in una mega riserva di uranio si è scontrato con la volontà del popolo della fredda isola antartica che lo ha fatto andare in fumo. Questo tema è ... Leggi su europa.today (Di domenica 11 aprile 2021) Ildella Cina di trasformare lain una mega riserva disi è scontrato con la volontà del popolo della fredda isola antartica che lo ha fatto andare in fumo. Questo tema è ...

Ultime Notizie dalla rete : Così elezioni Così le elezioni in Groenlandia hanno posto fine al sogno cinese di estrarre l'uranio del Paese" Questo tema è stato centrale nelle elezioni anticipate che si sono tenute questa settimana e in cui è uscito trionfante il partito ambientalista degli Inuit Ataqatigiit (Ia), che nel programma aveva ...

Elezioni, a Vico Equense rispunta il nome di Migliaccio ...Benedetto Migliaccio potrebbe a sorpresa decidere di scendere in campo alle prossime elezioni ... Proprio i democrat, così come filtrato già prima delle festività pasquali, ha fatto sapere di essere ...

Israele: anche con Bennett, blocco Netanyahu a 59 seggi Il Sole 24 ORE Questo tema è stato centrale nelleanticipate che si sono tenute questa settimana e in cui è uscito trionfante il partito ambientalista degli Inuit Ataqatigiit (Ia), che nel programma aveva ......Benedetto Migliaccio potrebbe a sorpresa decidere di scendere in campo alle prossime... Proprio i democrat,come filtrato già prima delle festività pasquali, ha fatto sapere di essere ...