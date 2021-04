Coronavirus, riaperture Italia: ipotesi del 19 aprile. Cinema e teatri: serve il tampone (Di domenica 11 aprile 2021) Ma davvero il d - day per le riaperture è il 19 aprile ? La data circola in molte sedi politiche, ma Palazzo Chigi non conferma. I dati vanno un po' meglio " si limita a dire " ma non sono ancora tali ... Leggi su quotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Ma davvero il d - day per leè il 19? La data circola in molte sedi politiche, ma Palazzo Chigi non conferma. I dati vanno un po' meglio " si limita a dire " ma non sono ancora tali ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ancora proteste in diverse città italiane per le riaperture e per i ristori ai settori in crisi per la pandemia. A… - LegaSalvini : ?? CORONAVIRUS, LEGA: CAPIAMO RISTORATORI, NOI UNICI A CHIEDERE RIAPERTURE IN SICUREZZA (9Colonne) Roma, 6 apr -… - RaiNews : #coronavirus #covid19 manifestazioni da Nord a Sud per le riaperture, tensione davanti a #Montecitorio - princigallomich : Coronavirus, Salvini “Su riaperture non è schedina totocalcio” - zazoomblog : Coronavirus ancora tanti morti. Da lunedì si vedranno le prime riaperture - #Coronavirus #ancora #tanti #morti. -