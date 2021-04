Coronavirus Puglia, da domani vaccino agli over 60 senza prenotazione (Di domenica 11 aprile 2021) LEGGI LA CIRCOLARE Niente più prenotazione per gli over 60 nei centri vaccinali pugliesi. A partire da domani, lunedì 12 aprile, chiunque potrà ottenere la somministrazione 'senza alcuna preventiva ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 11 aprile 2021) LEGGI LA CIRCOLARE Niente piùper gli60 nei centri vaccinali pugliesi. A partire da, lunedì 12 aprile, chiunque potrà ottenere la somministrazione 'alcuna preventiva ...

