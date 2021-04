Coronavirus oggi in Italia, bollettino del giorno 12 aprile 2021 (Di lunedì 12 aprile 2021) Da oggi Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana arancioni; Sardegna in zona rossa Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. oggi, lunedì 12 aprile 2021 andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile. Da oggi sono in zona arancione Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana mentre la Sardegna, dopo essere stata l’unica Regione in fascia bianca qualche settimana fa, é in zona rossa. Per quanto riguarda le riaperture il Ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto a Che tempo fa su Rai Tre ha detto che si può cominciare a pensare come programmare le riaperture ma occorrerà ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 12 aprile 2021) DaCalabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana arancioni; Sardegna in zona rossa Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenzain, lunedì 12andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile. Dasono in zona arancione Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana mentre la Sardegna, dopo essere stata l’unica Regione in fascia bianca qualche settimana fa, é in zona rossa. Per quanto riguarda le riaperture il Ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto a Che tempo fa su Rai Tre ha detto che si può cominciare a pensare come programmare le riaperture ma occorrerà ...

Advertising

fattoquotidiano : #ULTIMORA / COVID / I DATI IN ITALIA Tornano a salire le terapie intensive nelle ultime 24 ore, ecco tutti i dati - IlContiAndrea : Non ce n'è C..... Con 433 nuovi casi di #coronavirus da oggi la provincia di #Palermo è interamente #zonarossa. Al… - you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 12920208 Di cui prime dosi: 9011882 Di cui s… - infoitinterno : Coronavirus, 43 casi nel Piceno. 406 nelle Marche: FM 14, MC 93, AN 114, PU 123 - Riviera Oggi - infoitinterno : Coronavirus, dieci decessi nelle Marche. Uno al Madonna del Soccorso di San Benedetto - Riviera Oggi -