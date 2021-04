Coronavirus oggi in Italia, bollettino del giorno 11 aprile 2021: +15.746 nuovi positivi (Di domenica 11 aprile 2021) Da domani Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana arancioni; Sardegna in zona rossa Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. oggi, domenica 11 aprile 2021 andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile. I DATI DEL bollettino Nelle ultime ventiquattro ore in Italia si sono registrati 15.746 nuovi casi a fronte di 253.100 tamponi e 331 decessi. Ieri erano stati registrati 17.567 nuovi casi e 344 morti. Sono 3.585 (-3) i pazienti ricoverati nelle terapie intensive mentre nei reparti ordinari sono ricoverate 27.251 persone (-316). AGGIORNAMENTO NEWS Sulla base dei dati e delle ... Leggi su lopinionista (Di domenica 11 aprile 2021) Da domani Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana arancioni; Sardegna in zona rossa Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenzain, domenica 11andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile. I DATI DELNelle ultime ventiquattro ore insi sono registrati 15.746casi a fronte di 253.100 tamponi e 331 decessi. Ieri erano stati registrati 17.567casi e 344 morti. Sono 3.585 (-3) i pazienti ricoverati nelle terapie intensive mentre nei reparti ordinari sono ricoverate 27.251 persone (-316). AGGIORNAMENTO NEWS Sulla base dei dati e delle ...

