Coronavirus, le autorità cinesi ammettono l'inefficacia dei loro vaccini (Di domenica 11 aprile 2021) Per la prima volta la Cina ha ammesso la scarsa efficacia dei propri vaccini contro il Covid. Si valuta di mixare le diverse dosi per potenziarle. Covid, la Cina ha ammesso la scarsa efficacia dei propri vaccini su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 11 aprile 2021) Per la prima volta la Cina ha ammesso la scarsa efficacia dei propricontro il Covid. Si valuta di mixare le diverse dosi per potenziarle. Covid, la Cina ha ammesso la scarsa efficacia dei proprisu Notizie.it.

Advertising

RaiNews : L'India supera il tetto dei 150mila contagi in un giorno con la cifra record di 152.879 casi di infezione e 839 mor… - Ossmeteobargone : RT @RaiNews: L'India supera il tetto dei 150mila contagi in un giorno con la cifra record di 152.879 casi di infezione e 839 morti nelle ul… - Marilenapas : RT @RaiNews: L'India supera il tetto dei 150mila contagi in un giorno con la cifra record di 152.879 casi di infezione e 839 morti nelle ul… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: L'India supera il tetto dei 150mila contagi in un giorno con la cifra record di 152.879 casi di infezione e 839 morti nelle ul… - violipaolo : RT @RaiNews: L'India supera il tetto dei 150mila contagi in un giorno con la cifra record di 152.879 casi di infezione e 839 morti nelle ul… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus autorità Palagianello, legava con catena sorella e nipote prima di uscire ...alle accuse rivolte dalla ragazza verso lo zio 'orco' nei confronti del quale l'Autorità ... i dati per regione 10 aprile 10 Aprile 2021 Sono 17.567 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 10 aprile, ...

Covid, Pechino ammette bassa efficacia vaccini cinesi: possibili mix Le autorità di Pechino hanno ammesso che l'efficacia dei vaccini cinesi contro il coronavirus è bassa. Per questo il governo sta valutando la possibilità di mixarne diversi per potenziarli. Il tasso di ...

Johnson & Johnson, 4 trombosi negli Usa: «Nessun legame». Ema avvia la revisione ilmattino.it ...alle accuse rivolte dalla ragazza verso lo zio 'orco' nei confronti del quale l'... i dati per regione 10 aprile 10 Aprile 2021 Sono 17.567 i contagi dain Italia oggi, 10 aprile, ...Ledi Pechino hanno ammesso che l'efficacia dei vaccini cinesi contro ilè bassa. Per questo il governo sta valutando la possibilità di mixarne diversi per potenziarli. Il tasso di ...