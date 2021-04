Coronavirus, l’appello dell’Ordine dei medici: «Accettate qualsiasi vaccino vi venga proposto, è la via migliore per tutelarvi» (Di domenica 11 aprile 2021) È un appello a tutti i sanitari e alle categorie che hanno diritto a ricevere il vaccino anti-Covid in via prioritaria quello condiviso dal presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, Filippo Anelli. Il professore sollecita tutti «ad avere fiducia nella scienza e ad affidarsi ai medici per la scelta del vaccino». Del resto, la profilassi vaccinale, «funziona ed è l’unica vera via per uscire dall’emergenza». «Grazie alla vaccinazione di tutti i medici – spiega il presidente della Fnomceo – la mortalità nella nostra categoria si è abbattuta del 95%. Ogni mese registravamo tra 40 e 60 decessi. A marzo ce ne sono stati 10, nei 10 giorni di aprile soltanto 1». E dopo il caos e l’impasse su AstraZeneca, a cui ha fatto un aumento di dubbi e disdette degli appuntamenti in cui era ... Leggi su open.online (Di domenica 11 aprile 2021) È un appello a tutti i sanitari e alle categorie che hanno diritto a ricevere ilanti-Covid in via prioritaria quello condiviso dal presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei, Filippo Anelli. Il professore sollecita tutti «ad avere fiducia nella scienza e ad affidarsi aiper la scelta del». Del resto, la profilassi vaccinale, «funziona ed è l’unica vera via per uscire dall’emergenza». «Grazie alla vaccinazione di tutti i– spiega il presidente della Fnomceo – la mortalità nella nostra categoria si è abbattuta del 95%. Ogni mese registravamo tra 40 e 60 decessi. A marzo ce ne sono stati 10, nei 10 giorni di aprile soltanto 1». E dopo il caos e l’impasse su AstraZeneca, a cui ha fatto un aumento di dubbi e disdette degli appuntamenti in cui era ...

