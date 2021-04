Coronavirus, inchiesta mascherine. Indagato per peculato l'ex commissario Arcuri (Di domenica 11 aprile 2021) L ex commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri - secondo quanto anticipato dal quotidiano La Verit - sarebbe stato iscritto sul registro degli indagati della Procura della ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 11 aprile 2021) L exstraordinario per l'emergenza Covid Domenico- secondo quanto anticipato dal quotidiano La Verit - sarebbe stato iscritto sul registro degli indagati della Procura della ...

Advertising

lorepregliasco : Una ricostruzione molto ben fatta dell'inchiesta WHO-Cina sull'origine della pandemia. 3 possibili cause: infezion… - fattoquotidiano : Coronavirus, “cene clandestine con ministri e parlamentari”: aperta un’inchiesta a Parigi - _SiGonfiaLaRete : #Coronavirus Italia, inchiesta mascherine: #Arcuri indagato per peculato - p_finocchiaro : RT @lorepregliasco: Una ricostruzione molto ben fatta dell'inchiesta WHO-Cina sull'origine della pandemia. 3 possibili cause: infezione da… - LaPresse_news : Covid, inchiesta sulle mascherine: #Arcuri #indagato per peculato -