Coronavirus | in Lombardia 77 decessi nelle ultime 24 ore 37 nuovi ricoveri in terapia intensiva ieri +21

Il bollettino dell'11 aprile Lieve calo nel numero di nuovi casi di Coronavirus in Lombardia. nelle ultime 24 ore nella regione sono stati registrati +2.302 nuovi (ieri erano stati 2.974), a fronte di 41.303 nuovi test elaborati (ieri 53.133). Il numero complessivo di casi registrati nella Regione sin da inizio emergenza raggiunge quota 766.913, mentre il numero delle persone attualmente positive al virus nella Regione è pari a 79.480 unità. Di queste, 72.770 si trovano attualmente in isolamento domiciliare. Sul fronte ospedaliero, 5.896 pazienti sono ricoverati con sintomatologia (ieri erano 6.059), mentre al netto di 37 nuovi ingressi giornalieri (ieri 21), il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva è pari a 814 unità. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 77 decessi.

