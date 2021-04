Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di domenica 11 aprile 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino dell’11 aprile Sono 15.746 i nuovi casi in Italia su oltre 253mila tamponi. Tasso di positività che sale al 6,2%. Se si considerano solo i molecolari è del 9,6%. In leggera diminuzione sia i decessi (331) che gli ingressi in terapia intensiva (175). In calo ancora la pressione sui servizi sanitari. La Lombardia (+2.302) è la regione con più casi seguita da Campania (+1.854) e Lazio ... Leggi su newsmondo (Di domenica 11 aprile 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildell’11 aprile Sono 15.746 i nuovi casi insu oltre 253mila tamponi. Tasso di positività che sale al 6,2%. Se si considerano solo i molecolari è del 9,6%. In leggera diminuzione sia i decessi (331) che gli ingressi in terapia intensiva (175). In calo ancora la pressione sui servizi sanitari. La Lombardia (+2.302) è la regione con più casi seguita da Campania (+1.854) e Lazio ...

