Coronavirus in Italia, il bollettino dell'11 aprile: 15.746 nuovi casi (Di domenica 11 aprile 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, domenica 11 aprile 2021, registrano 15.746 casi e 331 vittime. In lieve calo rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi giornalieri. Sempre alto il numero dei decessi. Tasso di positività al 6,2%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 533.085 con un decremento di -80 casi. 186 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 15.486 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Sempre alto il numero delle persone in isolamento domiciliare, ancora oltre i 500mila e sotto i 28mila il totale dei ricoverati, oggi è di 27.251 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a ...

