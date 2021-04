Coronavirus in Italia, il bollettino dell'11 aprile: 15.746 nuovi casi, i morti sono 331 (Di domenica 11 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 15.746 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 17.567. I tamponi effettuati sono 253.100, contro i 320.892 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 6,2% (ieri era al 5,4%). sono 331 i morti, 3 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 11 aprile (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE E INFOGRAFICHE). Leggi su tg24.sky (Di domenica 11 aprile 2021) Nelle ultime 24 orestati 15.746 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 17.567. I tamponi effettuati253.100, contro i 320.892 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 6,2% (ieri era al 5,4%).331 i, 3 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministeroa Salute del 11(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE INCON MAPPE E INFOGRAFICHE).

