Coronavirus in Italia, bollettino domenica 11 aprile: 331 morti e 15.746 casi positivi Ricoveri in calo, quindicimila guariti (Di domenica 11 aprile 2021) Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi : i dati del Ministero della Salute di domenica 11 aprile. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 15.746 con 253.100 tamponi (ieri erano ... Leggi su leggo (Di domenica 11 aprile 2021)in, ildi oggi : i dati del Ministero della Salute di11. I nuoviregistrati nelle ultime 24 ore sono 15.746 con 253.100 tamponi (ieri erano ...

Advertising

Corriere : La Cina ha ammesso per la prima volta la scarsa efficacia dei suoi vaccini contro il Covid-19 - fattoquotidiano : #ULTIMORA / COVID / I DATI IN ITALIA Tornano a salire le terapie intensive nelle ultime 24 ore, ecco tutti i dati - Agenzia_Ansa : Sono 15.746 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 17.567. Sono invece… - Fprime86 : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino dell'11 aprile: 15.746 nuovi casi, i morti sono 331 - Fprime86 : RT @SkyTG24: #Coronavirus I dati del bollettino odierno del ministero della Salute -