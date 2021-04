Coronavirus, i dati di oggi – 15.746 nuovi casi e 331 morti. Tornano a salire le terapie intensive (Di domenica 11 aprile 2021) Sono 15.746 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, frutto di 253.100 tamponi molecolari e antigenici effettuati. Il tasso di positività è del 6,2%, in aumento di 1,2 punti rispetto a ieri quando è stato del 5,4%, con 17.567 contagi accertati. Secondo il bollettino del ministero della Salute sono invece 331 i morti in un giorno (ieri 344). Dopo diversi giorni Tornano a salire le terapie intensive. Sono 3.585 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni per Covid in Italia, 27 in più rispetto a sabato nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 175 (ieri 186). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 27.251 persone, 316 in meno rispetto a ieri. In totale i casi da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Sono 15.746 ipositivi alin Italia nelle ultime 24 ore, frutto di 253.100 tamponi molecolari e antigenici effettuati. Il tasso di positività è del 6,2%, in aumento di 1,2 punti rispetto a ieri quando è stato del 5,4%, con 17.567 contagi accertati. Secondo il bollettino del ministero della Salute sono invece 331 iin un giorno (ieri 344). Dopo diversi giornile. Sono 3.585 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni per Covid in Italia, 27 in più rispetto a sabato nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 175 (ieri 186). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 27.251 persone, 316 in meno rispetto a ieri. In totale ida ...

