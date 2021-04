Coronavirus, è morto l’ex rugbista Massimo Cuttitta (Di domenica 11 aprile 2021) Massimo Cuttitta è morto all’età di 54 anni. l’ex rugbista da qualche settimana stava lottando contro il Coronavirus. ROMA – E’ morto all’età di 54 anni Massimo Cuttitta, ex rugbista e pilone della nazionale italiana. Come riportato da Sky Sport, l’atleta da qualche settimana stava lottando contro il Covid-19 e il decesso è avvenuto nella giornata di domenica 11 aprile. Il cordoglio della Fir Il cordoglio del mondo del rugby è stato espresso da Marzio Innocenti, presidente della Fir. “Tutto il rugby italiano è intimamente toccato dalla scomparsa di Massimo, uno dei simboli della Nazionale che, grazie a una straordinaria generazioni di giocatori, conquistò l’accesso al Torneo Sei Nazioni con ... Leggi su newsmondo (Di domenica 11 aprile 2021)all’età di 54 anni.da qualche settimana stava lottando contro il. ROMA – E’all’età di 54 anni, exe pilone della nazionale italiana. Come riportato da Sky Sport, l’atleta da qualche settimana stava lottando contro il Covid-19 e il decesso è avvenuto nella giornata di domenica 11 aprile. Il cordoglio della Fir Il cordoglio del mondo del rugby è stato espresso da Marzio Innocenti, presidente della Fir. “Tutto il rugby italiano è intimamente toccato dalla scomparsa di, uno dei simboli della Nazionale che, grazie a una straordinaria generazioni di giocatori, conquistò l’accesso al Torneo Sei Nazioni con ...

