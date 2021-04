Coronavirus | da domani Italia si tinge di arancione | 4 regioni ‘rossè

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 11 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – L'si avvia a diventare tutta, con quattroin zona rossa: Campania e Puglia rimangono nella fascia di rischio più alta. Confermato il rosso per la Valle d'Aosta, fascia nella quale passa anche la Sardegna. Passano inCalabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. I nuovi colori delleentrano in vigore dalunedì 12 aprile, come stabilito nelle ordinanze del ministro della Salute, Roberto Speranza. La decisione sui colori dellearriva dopo i dati del monitoraggio settimanale dell'Iss e del ministero della Salute sull'andamento della pandemia di. Le zone gialle sono state escluse per decreto fino al 30 aprile. Nel dettaglio i colori ...