Coronavirus, da domani il Regno Unito riapre palestre e pub. Allarme degli scienziati: «Ancora troppi cluster locali». Negli Usa il 40% dei Marines rifiuta il vaccino (Di domenica 11 aprile 2021) Regno Unito EPA/ANDY RAIN Il premier britannico Boris JohnsonIn almeno 28 aree del Regno Unito l’incidenza è di 60 casi ogni 100 mila abitanti Le riaperture nel Regno Unito rischiano di arrivare troppo presto per evitare che una terza ondata di contagi di Coronavirus si abbatta sul Paese, mentre ieri sono stati registrati 40 nuovi morti. Come riporta il Guardian, nella comunità scientifica britannica cresce la preoccupazione per diversi focolai locali Ancora presenti nel Paese, che può contare su un’incidenza nazionale di circa 30 casi ogni 100 mila abitanti. Un dato che però risulta doppio in almeno 28 aree, in cinque il dato è almeno il triplo, come spiega al Guardian il prof. Stephen Griffin, della scuola di medicina ... Leggi su open.online (Di domenica 11 aprile 2021)EPA/ANDY RAIN Il premier britannico Boris JohnsonIn almeno 28 aree dell’incidenza è di 60 casi ogni 100 mila abitanti Le riaperture nelrischiano di arrivare troppo presto per evitare che una terza ondata di contagi disi abbatta sul Paese, mentre ieri sono stati registrati 40 nuovi morti. Come riporta il Guardian, nella comunità scientifica britannica cresce la preoccupazione per diversi focolaipresenti nel Paese, che può contare su un’incidenza nazionale di circa 30 casi ogni 100 mila abitanti. Un dato che però risulta doppio in almeno 28 aree, in cinque il dato è almeno il triplo, come spiega al Guardian il prof. Stephen Griffin, della scuola di medicina ...

