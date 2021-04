Coronavirus, 331 morti nelle ultime 24 ore. Atri 175 ingressi in terapia intensiva. Il tasso di positività è al 6,2% (Di domenica 11 aprile 2021) Il bollettino dell’11 aprile Sono 331 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 114.254. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute riporta 15.746 nuovi positivi. In calo rispetto a ieri, quando l’aumento giornaliero dei casi era stato di 17.567 unità; mentre sette giorni fa il bollettino riportava un totale di 326 decessi e 18.025 nuovi positivi, con circa 2 mila tamponi in meno. Oggi le regioni con il maggior incremento di casi sono la Lombardia (+2.302), la Campania (+1.854) e il Lazio (+1.675). MINISTERO DELLA SALUTE Coronavirus, il bollettino dell’11 aprile 2021La situazione negli ospedali Le persone attualmente positive al virus sono 533.005. I dimessi e i guariti ... Leggi su open.online (Di domenica 11 aprile 2021) Il bollettino dell’11 aprile Sono 331 i decessi dasegnalati in Italia24 ore. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 114.254. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute riporta 15.746 nuovi positivi. In calo rispetto a ieri, quando l’aumento giornaliero dei casi era stato di 17.567 unità; mentre sette giorni fa il bollettino riportava un totale di 326 decessi e 18.025 nuovi positivi, con circa 2 mila tamponi in meno. Oggi le regioni con il maggior incremento di casi sono la Lombardia (+2.302), la Campania (+1.854) e il Lazio (+1.675). MINISTERO DELLA SALUTE, il bollettino dell’11 aprile 2021La situazione negli ospedali Le persone attualmente positive al virus sono 533.005. I dimessi e i guariti ...

