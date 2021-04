Corona virus | Italia | 533005 attualmente positivi a test -80 in un giorno con 114254 decessi 331 e 3122555 guariti 15486 Totale di 3769814 casi 15746 Dati della protezione civile | effettuati 253100 tamponi

(Di domenica 11 aprile 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-80 in un) con(331) e).di) proviene da Noi Notizie..

Advertising

alain_mottet : Ormai si è capito che questa pandemia fa comodo al PD e alla sinistra per mantenere il potere a tutti i… - HoromMr : RT @SgroiCarmelo3: Il corona virus e altro è probabile - glossyab : @Clxrxsouzx eh ?????????? o >>>CORONA<<<< VIRUS ???????????????????????? - debufred : @HuffPostItalia Ma lo sanno tutti che i raggi solari annientano la virulenza del Corona virus. È solo… - Manto004 : @manocheamarezza Perchè se no devono parlare del corona virus! -

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus

Il Sole 24 ORE

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito ...Di seguito un comunicato diffuso da Asl Taranto: L'ASL Taranto comunica che, alle ore 13 dell'11 aprile 2021, l' ospedale 'San Giuseppe Moscati' ospita n. 72 pazienti affetti da Covid, così ...Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati (nome, email, sito web) per il prossimo commento.In Fvg 392 nuovi contagi e 12 decessi. Sabato 10 aprile in Friuli Venezia Giulia su 8.357 tamponi molecolari sono stati rilevati 308 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,73%.