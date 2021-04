Conte incontra i portavoce del M5S | Crimi | “Approccio fortemente costruttivo e propositivo”

(Di domenica 11 aprile 2021) Come già preannunciato, oggi pomeriggio Giuseppeha proseguito il percorso di confronto con idel MoVimento 5 Stelle. Un percorso di conoscenza reciproca basato sull’ascolto e sulla condivisione delle priorità, delle richieste e delle istanze provenienti da chi porta avanti da tempo i temi e gli obiettivi del MoVimento, i suoi valori e le sue battaglie. La consapevolezza di ciò che siamo, della nostra storia e delle nostre origini, deve essere il punto di partenza dal quale lavorare insieme per il rilancio e il profondo rinnovamento del MoVimento. Nell’incontro odierno con i senatori M5S,ha posto al centro tre elementi cardine: Carta dei valori e principi, temi e obiettivi. Si tratta degli stessi punti sui quali si è basato il percorso degli Stati Generali e che ora finalmente potranno essere portati a compimento ...

Nell'incontro odierno con i senatori M5S, Conte ha posto al centro tre elementi cardine: Carta dei valori e principi, temi e obiettivi. Si tratta degli stessi punti sui quali si è basato il percorso degli Stati Generali e che ora finalmente potranno essere portati a compimento ... E' il messaggio di Giuseppe Conte ai deputati Cinquestelle. Come accaduto sabato con i senatori, oggi l'ex premier ha ascoltando in videoconferenza le proposte e i suggerimenti dei deputati per il rilancio del M5S.