Conte arringa il Movimento | “Le 5 stelle vanno mantenute ma dobbiamo cambiare molto”

Leggi su velvetmag

(Di domenica 11 aprile 2021) Fine settimana d’intenso lavoro per l’ex premier Giuseppe. In videoconferenza con i deputati delCinque, il leader in pectore ha messo alcuni punti fermi e fissato paletti intorno ai quali rifondare – di fatto – una forza politica che è in affanno. “Una nuova carta dei valori” “È fondamentale definire chi siamo” diceai parlamentari, secondo quanto riporta Adnkronos. “Le questioni poste sono fondamentali se vogliamo rifondare, rigenerare l’azione del. Siamo al terzo governo sostenuto dal M5S, è fondamentale definire chi siamo. Una carta dei principi e dei valori è essenziale”. A introdurre l’assemblea il capo reggente M5S, Vito Crimi, con i 5 punti inviati (le Linee guida per il Neo-), che – ha detto – costituiscono una traccia di ...