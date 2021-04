Compleanno nel reparto Covid, la festa speciale organizzata da medici e infermieri (VIDEO) (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Una festa di Compleanno per un paziente in ospedale, dove si trova ricoverato per coronavirus. Succede nel reparto Covid dell’ospedale Cardarelli di Napoli, dove l’uomo si trova per complicazione dovute all’infezione da Covid-19, da oltre 20 giorni senza poter avere alcun contatto con la famiglia. E dove medici e infermieri hanno deciso di regalargli qualche momento di gioia, portandogli una torta e festeggiando assieme a lui il Compleanno in reparto. Pochi minuti di gioia. E di speranza. “Nel reparto Covid dell’ospedale Cardarelli di Napoli un paziente, ricoverato da oltre 20 giorni senza poter avere alcun contatto con la famiglia, che aveva già trascorso in totale ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Unadiper un paziente in ospedale, dove si trova ricoverato per coronavirus. Succede neldell’ospedale Cardarelli di Napoli, dove l’uomo si trova per complicazione dovute all’infezione da-19, da oltre 20 giorni senza poter avere alcun contatto con la famiglia. E dovehanno deciso di regalargli qualche momento di gioia, portandogli una torta e festeggiando assieme a lui ilin. Pochi minuti di gioia. E di speranza. “Neldell’ospedale Cardarelli di Napoli un paziente, ricoverato da oltre 20 giorni senza poter avere alcun contatto con la famiglia, che aveva già trascorso in totale ...

Advertising

anteprima24 : ** Compleanno nel reparto #Covid, la festa speciale organizzata da medici e infermieri (VIDEO) **… - supportosamsung : @rrtvln Cioa RV • ????????, ci spiace per quanto indichi. Ti informiamo che il buono compleanno è utilizzabile per i pr… - Agnese10396097 : RT @spacelcowboy: Se non mi date Enula a Verissimo Se non mi uscite la canzone che stava scrivendo e che abbiamo visto nel Daily del 19 Ge… - AleSalvi12 : RT @queryonline: Nel giorno del compleanno di ??. ??????????, il matematico che nel 1994 dimostrò l'???????????? ?????????????? ???? ????????????, Paolo Alessandrini… - halfstepper : RT @queryonline: Nel giorno del compleanno di ??. ??????????, il matematico che nel 1994 dimostrò l'???????????? ?????????????? ???? ????????????, Paolo Alessandrini… -