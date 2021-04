“Come possono sopravvivere le persone senza lavoro se non hanno nemmeno genitori o famiglie ad aiutarli?” (Di domenica 11 aprile 2021) Di seguito riportiamo una delle numerose lettere di testimonianza che riceviamo dai nostri lettori. “Gent.mo Gianluigi, premetto che la sto seguendo assiduamente e sono iscritta al suo gruppo per condivisione di idee e pensiero, le riporto di seguito quelle che secondo me sono le problematiche che si stanno verificando e che ci portano a manifestare. I vari decreti, presenti e passati, hanno promesso tanti ristori per la sopravvivenza (e mi viene da ridere) a p.iva, varie attività ecc… Ma si sono sempre dimenticati di tutte quelle fasce di persone che non sono mai stati assunti regolarmente o dei cosiddetti lavoratori a chiamata! Ecco, mi domando e domando Come questi possano sopravvivere se non hanno genitori o famiglie che li possano aiutare? Io sono in ... Leggi su ilparagone (Di domenica 11 aprile 2021) Di seguito riportiamo una delle numerose lettere di testimonianza che riceviamo dai nostri lettori. “Gent.mo Gianluigi, premetto che la sto seguendo assiduamente e sono iscritta al suo gruppo per condivisione di idee e pensiero, le riporto di seguito quelle che secondo me sono le problematiche che si stanno verificando e che ci portano a manifestare. I vari decreti, presenti e passati,promesso tanti ristori per la sopravvivenza (e mi viene da ridere) a p.iva, varie attività ecc… Ma si sono sempre dimenticati di tutte quelle fasce diche non sono mai stati assunti regolarmente o dei cosiddetti lavoratori a chiamata! Ecco, mi domando e domandoquesti possanose nonche li possano aiutare? Io sono in ...

