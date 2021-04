Clima, la Cina investe ancora nel carbone e fa saltare l’accordo sulle emissioni: nel 2020 ha azzerato i tagli del resto del mondo (Di domenica 11 aprile 2021) Nonostante le promesse e l’impegno formale assunto davanti alla comunità internazionale di azzerare le proprie emissioni nette entro il 2060, formalizzato dalla ratifica dell’accordo di Parigi, la Cina continua ad investire nel carbone. Nel 2020 lo sviluppo di centrali a carbone nel Paese ha compensato i tagli annuali nel resto del mondo, secondo un nuovo rapporto condotto dalla Ong Global energy monitor (GEM). L’anno scorso, infatti, la Cina ha ospitato ben l’85% degli 87,4% gigawatt (GW) delle nuove centrali a carbone proposte a livello globale nel 2020. Al di fuori della Cina, lo sviluppo di centrali a carbone in Asia sta crollando, dato che ... Leggi su open.online (Di domenica 11 aprile 2021) Nonostante le promesse e l’impegno formale assunto davanti alla comunità internazionale di azzerare le proprienette entro il 2060, formalizzato dalla ratifica deldi Parigi, lacontinua ad investire nel. Nello sviluppo di centrali anel Paese ha compensato iannuali neldel, secondo un nuovo rapporto condotto dalla Ong Global energy monitor (GEM). L’anno scorso, infatti, laha ospitato ben l’85% degli 87,4% gigawatt (GW) delle nuove centrali aproposte a livello globale nel. Al di fuori della, lo sviluppo di centrali ain Asia sta crollando, dato che ...

Advertising

PMastrolilli : Lunedì il ministro degli Esteri @luigidimaio sarà a Washington per vedere il segretario di Stato @SecBlinken Al cen… - green_milano : RT @rinnovabiliit: ?? In Cina le #criptovalute fanno a pugni con il #clima. Pechino è il leader mondiale delle monete virtuali con l’80% de… - RenziSupports : RT @PulciniRemo: PERICOLO CINA: WARNING CHINA di REMO PULCINI - RobertoZucchi11 : RT @rinnovabiliit: ?? In Cina le #criptovalute fanno a pugni con il #clima. Pechino è il leader mondiale delle monete virtuali con l’80% de… - Moixus1970 : RT @rinnovabiliit: ?? In Cina le #criptovalute fanno a pugni con il #clima. Pechino è il leader mondiale delle monete virtuali con l’80% de… -