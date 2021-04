Clima, aprile molto più pazzo di marzo: le foto (Di domenica 11 aprile 2021) Che aprile sia un mese pazzo non è una novità. Ma quello di quest’anno è davvero un aprile molto più pazzo di marzo. È il caso di dire «aprile non ti scoprire», per restare in tema di proverbi, perché dall’inizio del mese le temperature sono state altalenanti tra l’esplosione tiepida della primavera e quella più rigida di un ritorno di freddo e piogge come quello che sta dominando le ultime giornate. Leggi su vanityfair (Di domenica 11 aprile 2021) Che aprile sia un mese pazzo non è una novità. Ma quello di quest’anno è davvero un aprile molto più pazzo di marzo. È il caso di dire «aprile non ti scoprire», per restare in tema di proverbi, perché dall’inizio del mese le temperature sono state altalenanti tra l’esplosione tiepida della primavera e quella più rigida di un ritorno di freddo e piogge come quello che sta dominando le ultime giornate.

Ultime Notizie dalla rete : Clima aprile Myanmar, oltre 80 manifestanti uccisi dalle forze di sicurezza Il vertice Asean A fine aprile si svolgerà il vertice dell'Associazione delle nazioni del Sud - est ... l'Alto generale Min Aung Hlaing, sta spingendo il Myanmar di oggi al clima politico del secolo ...

San Benedetto, il 18 aprile 2021 i Campionati Italiani di Duathlon Sprint ... sempre nella giornata di domenica 18 aprile si svolgerà l'evento di paraduathlon; anche in questo ... In un clima di massima incertezza è stata data la massima importanza agli atleti. E ovviamente ...

Vaccini Coronavirus: il 19 aprile le prime dosi Johnson & Johnson nelle carceri Lo ha annunciato l’assessore alla Salute della Regione Lazio Alessio D’Amato in occasione della visita all’hub vaccinale dell’ospedale San Giovanni Addolorata di Roma: “Il 19 aprile avremo ...

