Cinema | la villa di ' Il Padrino' in vendita per 89 milioni di dollari

Los Angeles, 11 apr. - (Adnkronos) - E' in vendita una delle ville più celebri di Beverly Hills, l'esclusivo quartiere delle star di Hollywood a Los Angeles, set speciale di film cult come "Il Padrino" (1972) di Francis Ford Coppola, con Marlon Brando e Al Pacino, e "Bodyguard" (1992) di Mick Jackson, con Whitney Houston e Kevin Costner. Più recentemente la cantante Beyoncé ha utilizzata la magione come sfondo per il suo film musicale "Black is King" (2020). Due piscine, un campo da tennis, 18 camere da letto, 25 bagni, due sale da Cinema, una sala biliardo nella villa 'Beverly House' di 3.000 metri quadrati e 1,4 ettari di giardino, che ora viene commercializzata per 89 milioni di dollari (75 milioni di euro). Costruito nel 1927, il palazzo in stile mediterraneo era ...

