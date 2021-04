Cina shock: vaccino contro il Covid poco efficace (Di domenica 11 aprile 2021) La Cina ammette che il suo vaccino contro il Covid è poco efficace. Al vaglio diverse strategie per risolvere il problema. Il vaccino contro il Covid non è efficace in quanto non garantisce una alta protezione: lo rende noto direttamente la Cina facendo il punto della situazione sul suo vaccino contro il nuovo coronavirus. vaccino Covid La notizia arriva direttamente dal capo del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, Gao Fu. L’efficacia del vaccino della Cina contro il Covid non è alta. Dati alla mano, si parla di ... Leggi su newsmondo (Di domenica 11 aprile 2021) Laammette che il suoil. Al vaglio diverse strategie per risolvere il problema. Ililnon èin quanto non garantisce una alta protezione: lo rende noto direttamente lafacendo il punto della situazione sul suoil nuovo coronavirus.La notizia arriva direttamente dal capo del Centro per illlo e la prevenzione delle malattie, Gao Fu. L’efficacia deldellailnon è alta. Dati alla mano, si parla di ...

