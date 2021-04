Cina, inaugurato il Padiglione Italia alla China Food & Drinks Fair (Di domenica 11 aprile 2021) Ha preso il via il 7 aprile scorso, presso la Western China International Expo City di Chengdu, la 104esima edizione della China Food & Drinks Fair, una delle più grandi manifestazioni fieristiche in Cina per quel che riguarda il mercato vitivinicolo. Il Consolato Generale d’Italia a Chongqing partecipa con un Padiglione che si estende su una superficie di 192 metri quadrati, il Padiglione Italia, inaugurato ufficialmente il 7, in concomitanza con l’apertura dell’evento fieristico. Il nostro Paese è presente con le sue eccellenze, grazie anche a un gruppo di aziende Italiane che propongono alcuni dei migliori vini della nostra penisola. È il Console Generale ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 aprile 2021) Ha preso il via il 7 aprile scorso, presso la WesternInternational Expo City di Chengdu, la 104esima edizione della, una delle più grandi manifestazioni fieristiche inper quel che riguarda il mercato vitivinicolo. Il Consolato Generale d’a Chongqing partecipa con unche si estende su una superficie di 192 metri quadrati, ilufficialmente il 7, in concomitanza con l’apertura dell’evento fieristico. Il nostro Paese è presente con le sue eccellenze, grazie anche a un gruppo di aziendene che propongono alcuni dei migliori vini della nostra penisola. È il Console Generale ...

