Cina ammette la bassa efficacia dei suoi vaccini contro il Covid-19: preoccupazione tra gli acquirenti esteri (Di domenica 11 aprile 2021) I vaccini sviluppati dalla Cina avrebbero una bassa efficacia contro il Covid-19, come ammesso a sorpresa dalle autorità di Pechino. La Sinovac, l'azienda cinese che ha sviluppato il CoronaVac, inoculato a 161 milioni di persone in Cina, ha esportato altre milioni di dosi comprate da Paesi principalmente asiatici e sudamericani. Il Dragone cinese ha ampiamente fatto uso di quella che è stata chiamata "diplomazia dei vaccini" per allargare la sua zona di influenza. La scoperta della bassa efficacia, arrivata da alcuni ricercatori del Brasile, potrebbe ora mettere in crisi la strategia adottata sinora. La Cina, tra l'altro, non ha concesso l'approvazione di vaccini stranieri nel suo ...

