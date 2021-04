Ciclismo su pista: raduno a Montichiari per la Nazionale femminile. Balsamo e Paternoster tra le 16 convocate dell’Italia (Di domenica 11 aprile 2021) La Nazionale italiana di Ciclismo su pista femminile si ritrova a Montichiari per un nuovo raduno. Il coordinatore delle squadre Nazionali Davide Cassani su indicazione del ct Edoardo “Dino” Salvoldi ha deciso di convocare 16 atlete che saranno impegnati sulla pista lombarda per tre giorni, da oggi e fino a martedì 13 aprile. Tra i nomi di spicco della squadra azzurra ci sono quelli di Elisa Balsamo e Letizia Paternoster. Il lavoro è finalizzato alla preparazione dell’evento di punta di questo 2021, ovviamente parliamo delle Olimpiadi di Tokyo. Spazio anche ad atlete giovani come Rebecca Bacchettini e Silvia Zanardi. raduno Nazionale femminile Ciclismo SU ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) Laitaliana disusi ritrova aper un nuovo. Il coordinatore delle squadre Nazionali Davide Cassani su indicazione del ct Edoardo “Dino” Salvoldi ha deciso di convocare 16 atlete che saranno impegnati sullalombarda per tre giorni, da oggi e fino a martedì 13 aprile. Tra i nomi di spicco della squadra azzurra ci sono quelli di Elisae Letizia. Il lavoro è finalizzato alla preparazione dell’evento di punta di questo 2021, ovviamente parliamo delle Olimpiadi di Tokyo. Spazio anche ad atlete giovani come Rebecca Bacchettini e Silvia Zanardi.SU ...

