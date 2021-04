Ciclismo | Ellen van Dijk salterà Freccia del Brabante e Amstel Gold Race poiché positiva al Covid

Leggi su oasport

(Di domenica 11 aprile 2021) Brutte notizie in casa Trek-Segafredo: la neerlandesevan, una delle punte di diamante del team italoamericano, è risultataal. A confermarlo è la stessa atleta con un post su Instagram. Van, per questo motivo, stante quanto riporta Cylingnews.com, sarà costretta a saltare sia ladel, che si terrà mercoledì, sia l’, la quale è in programma tra una settimana esatta. Questa notizia è particolarmente negativa, ovviamente, anche per la leader della Trek-Segafredo, nonché campionessa d’Italia, Elisa Longo Borghini. La fuoriclasse azzurra, infatti, sarà al via della prossimacon l’obiettivo di ...