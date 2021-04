Ciclismo | allarme per gli incidenti stradali | 44 vittime in Italia nel 2021 Il bilancio drammatico e i dati

Leggi su oasport

(Di domenica 11 aprile 2021) Nel primo trimestre del, in, sono decedute ben 44 persone mentre si trovavano in sella alle loro biciclette. Questo è ildell’Asaps (Associazione sostenitori e amici polizia stradale), presentato all’interno del suo “Osservatorio Ciclisti”. Ogni due giorni, in media, c’è purtroppo una vittima in strada e i numeri sono in crescita rispetto agli ultimi anni (37 nel 2019, 33 nel 2018, mancano ancora idel 2020). Nello specifico ci sono stati 13 decessi a marzo, 17 a febbraio, 14 a gennaio. Tra l’altro in questo trimestre c’erano diverse limitazioni alla circolazione a causa dell’emergenza sanitaria. Si segnalano ben 11 casi in Emilia Romagna; 6 in Lombardia; 5 in Piemonte; 4 in Puglia; 3 a testa in Campania, Lazio, Abruzzo, Sicilia; 2 in Veneto e in Toscana; 1 nelle ...