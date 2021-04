Chiusura di Eataly, la Lega: 'Centro storico in crisi per decenni di politica soporifera della sinistra' (Di domenica 11 aprile 2021) 'La situazione era già critica prima. Per cinquant'anni le Amministrazioni comunali di sinistra non hanno mosso una paglia sul tema del rilancio del Centro storico la cui crisi, è risaputo, è frutto ... Leggi su forlitoday (Di domenica 11 aprile 2021) 'La situazione era già critica prima. Per cinquant'anni le Amministrazioni comunali dinon hanno mosso una paglia sul tema del rilancio della cui, è risaputo, è frutto ...

Ultime Notizie dalla rete : Chiusura Eataly Chiusura di Eataly, la Lega: 'Centro storico in crisi per decenni di politica soporifera della sinistra' Puntare il dito contro l'attuale Giunta, insediatasi a luglio del 2019 e imbattutasi nel Covid dopo appena 6 mesi di mandato, ritenendola addirittura responsabile della chiusura di Eataly, laddove è ...

Forlì, chiusura Eataly. Pd: vicini ai lavoratori e impegno per dibattito pubblico su rilancio del centro Forlì - 11 aprile 2021 - ' La chiusura di Eataly in piazza Saffi a Forlì ci ha profondamente colpito, poiché riassume in sé molte delle contraddizioni e delle criticità dei nostri tempi. La crisi di un grande marchio italiano, ...

Chiusura Eataly, le opposizioni attaccano il Comune Corriere Romagna Centro più vuoto Ora incentivi a chi vi investe Esprimo grande rammarico per la chiusura di Eataly, si apre un grande vuoto in piazza Saffi, gioiello del centro storico di Forlì. Ricordo ancora il giorno dell’inaugurazione come un momento di grandi ...

Sbloccare subito i progetti sulla viabilità L’annuncio della chiusura di Eataly ha colto di sorpresa la città di Forlì, anche se le avvisaglie di una situazione economica non brillante erano già all’orizzonte da qualche tempo. Quali le cause? A ...

