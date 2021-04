Chievo-Pisa (lunedì 12 aprile, ore 19): convocati, formazioni ufficiali, quote, pronostici. Aglietti con qualche dubbio di formazione, mister D’Angelo squalificato per i nerazzurri (Di domenica 11 aprile 2021) Posticipo della trentatreesima giornata di Serie B che vede il Chievo di Aglietti affrontare in questo scontro con vista sui playoff il Pisa di D’Angelo. Per i gialloblu veronesi terzo pareggio consecutivo quello arrivato contro la Spal, che porta la serie di partite senza vittorie a 5. Un andamento in linea con quello delle squadre InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 11 aprile 2021) Posticipo della trentatreesima giornata di Serie B che vede ildiaffrontare in questo scontro con vista sui playoff ildi. Per i gialloblu veronesi terzo pareggio consecutivo quello arrivato contro la Spal, che porta la serie di partite senza vittorie a 5. Un andamento in linea con quello delle squadre InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Chievo-Pisa (lunedì 12 aprile, ore 19): convocati, formazioni ufficiali, quote, - cascinanotizie : ???? Chievo Verona-Pisa: 0-0 FORMAZIONI UFFICIALI Siega alle spalle di Marsura e Marconi in attacco LIVE ?? Il Pisa r… - OxRbet : #14 ? ???? Chievo - Pisa ???????+2.5 buts | 1.90 | ?? 1% ?? si tu suis #TeamParieur - Marathonbet_IT : Il treno dei #playoff corre, ed il #Chievo non può farselo scappare. Alle 19 ospita il #Pisa, come va a finire?… - tabellamercatob : Ultima gara 14^ ritorno #SerieB Tra mezzora circa #ChievoPisa Cinque cambi #Chievo, tre #Pisa On line formazioni,… -