“Chiediamo di essere riconosciuti come bene necessario e di poter lavorare sempre” (Di domenica 11 aprile 2021) di Diana Romano e Romina Paludi Domani quasi tutta l’Italia ritornerà arancione, pertanto alcune categorie potranno riaprire, ma questo non basta! Non si può sperare di finire nel “colore giusto” per poter lavorare, questa distinzione di colori di regione deve finire subito! Il Governo deve capire che senza lavoro non si vive. Noi siamo Diana Romano (referente per la Lombardia) e Romina Paludi (referente per Roma), rappresentanti della categoria che raccoglie le figure professionali per la cura alla persona. In oltre 1 anno abbiamo unito oltre 20mila parrucchieri grazie ad una petizione che abbiamo lanciato durante il primo lockdown a tutela della nostra categoria. Parrucchieri, barbieri, estetisti, onicotecnici e tatuatori, sono ancora in affanno per la crisi economica provocata dalla pandemia. Ci Chiediamo perché vi siete ... Leggi su ilparagone (Di domenica 11 aprile 2021) di Diana Romano e Romina Paludi Domani quasi tutta l’Italia ritornerà arancione, pertanto alcune categorie potranno riaprire, ma questo non basta! Non si può sperare di finire nel “colore giusto” per, questa distinzione di colori di regione deve finire subito! Il Governo deve capire che senza lavoro non si vive. Noi siamo Diana Romano (referente per la Lombardia) e Romina Paludi (referente per Roma), rappresentanti della categoria che raccoglie le figure professionali per la cura alla persona. In oltre 1 anno abbiamo unito oltre 20mila parrucchieri grazie ad una petizione che abbiamo lanciato durante il primo lockdown a tutela della nostra categoria. Parrucchieri, barbieri, estetisti, onicotecnici e tatuatori, sono ancora in affanno per la crisi economica provocata dalla pandemia. Ciperché vi siete ...

