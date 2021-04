Chi è Fedez, vita privata e carriera: tutto sul famoso rapper italiano (Di domenica 11 aprile 2021) Mara Venier, durante la puntata di oggi 11 Aprile 2021 di Domenica In su Rai 1, intervisterà il famoso rapper italiano Fedez. Il cantate è stato protagonista anche del Festival di Sanremo 2021, piazzandosi al secondo posto con il brano “Chiamami per nome” interpretato insieme a Francesca Michielin. Fedez durante la lunga chiacchierata con la zia Mara parlerà un po’ di tutto: dalla famiglia alle battaglie sociali, passando per la sua incredibile carriera piena di successi. In attesa della sua intervista, scopriamo qualcosa in più sia sulla sua vita privata che pubblica. Quanti anni ha? È sposato? Ha figli? Com’è iniziata la sua carriera? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Chi è ... Leggi su urbanpost (Di domenica 11 aprile 2021) Mara Venier, durante la puntata di oggi 11 Aprile 2021 di Domenica In su Rai 1, intervisterà il. Il cantate è stato protagonista anche del Festival di Sanremo 2021, piazzandosi al secondo posto con il brano “Chiamami per nome” interpretato insieme a Francesca Michielin.durante la lunga chiacchierata con la zia Mara parlerà un po’ di: dalla famiglia alle battaglie sociali, passando per la sua incredibilepiena di successi. In attesa della sua intervista, scopriamo qualcosa in più sia sulla suache pubblica. Quanti anni ha? È sposato? Ha figli? Com’è iniziata la sua? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Chi è ...

