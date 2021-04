Chi è Federico Pellegrino, il campione italiano dello sci di fondo (Di domenica 11 aprile 2021) Federico Pellegrino, uno degli atleti italiani dello sci di fondo più forte di sempre. Dai successi in pista all’amore per la sua Greta. Nato ad Aosta il 1° settembre 1990 sotto il segno della Vergine, Federico Pellegrino si avvicina allo sci sin da piccolo tanto da entrare nel giro della Nazionale a soli nove anni. La qualità dell’atleta italiano si nota sin da subito tanto da conquistare un bronzo nella tecnica libera nel 2010. Questo exploit gli permette di fare l’esordio tra i grandi dove nel 2016 vince la Coppa del Mondo di sprint. La carriera in continua ascesa per l’azzurro che lo porta a trionfare nel Mondiale 2017 mentre due anni dopo in Austria si deve fermare solo all’argento. Nel mezzo il secondo posto alle Olimpiadi di Pyeongchang, la sua ... Leggi su ck12 (Di domenica 11 aprile 2021), uno degli atleti italianisci dipiù forte di sempre. Dai successi in pista all’amore per la sua Greta. Nato ad Aosta il 1° settembre 1990 sotto il segno della Vergine,si avvicina allo sci sin da piccolo tanto da entrare nel giro della Nazionale a soli nove anni. La qualità dell’atletasi nota sin da subito tanto da conquistare un bronzo nella tecnica libera nel 2010. Questo exploit gli permette di fare l’esordio tra i grandi dove nel 2016 vince la Coppa del Mondo di sprint. La carriera in continua ascesa per l’azzurro che lo porta a trionfare nel Mondiale 2017 mentre due anni dopo in Austria si deve fermare solo all’argento. Nel mezzo il secondo posto alle Olimpiadi di Pyeongchang, la sua ...

