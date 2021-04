Che cosa è successo, davvero? Milan, la misteriosa (e pesantissima) espulsione di Ibrahimovic (Di domenica 11 aprile 2021) Il Milan riprende la sua corsa in campionato vincendo 1-3 a Parma. È un successo importantissimo nella lotta Champions (dopo che il Diavolo aveva raccolto solo una vittoria nelle precedenti tre partite di A), che permette alla squadra di Pioli di portarsi a sette punti dal quinto posto (occupato dal Napoli), in attesa che oggi scendano in campo le inseguitrici. Al Tardini sembrerebbe tutto facile per il Milan, che si porta subito in vantaggio con Rebic (grazie ad un'ottima assistenza di Ibrahimovic) e raddoppia, nel finale di primo tempo, con il solito Kessié (al decimo gol in campionato). La partita, però, cambia ad inizio ripresa, quando Maresca espelle Ibrahimovic (che intanto è sempre più vicino al rinnovo per un'altra stagione con il Diavolo: «Mancano solo alcuni dettagli», commenta Maldini ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Ilriprende la sua corsa in campionato vincendo 1-3 a Parma. È unimportantissimo nella lotta Champions (dopo che il Diavolo aveva raccolto solo una vittoria nelle precedenti tre partite di A), che permette alla squadra di Pioli di portarsi a sette punti dal quinto posto (occupato dal Napoli), in attesa che oggi scendano in campo le inseguitrici. Al Tardini sembrerebbe tutto facile per il, che si porta subito in vantaggio con Rebic (grazie ad un'ottima assistenza di) e raddoppia, nel finale di primo tempo, con il solito Kessié (al decimo gol in campionato). La partita, però, cambia ad inizio ripresa, quando Maresca espelle(che intanto è sempre più vicino al rinnovo per un'altra stagione con il Diavolo: «Mancano solo alcuni dettagli», commenta Maldini ...

Advertising

ZZiliani : Il calcio italiano è quella cosa che se #Ronaldo dà un calcio in faccia a #Cragno, #Calvarese non lo caccia e… - PBPcalcio : Non sappiamo cosa gli abbia detto #Ibra. Ma questa cosa che ad alcuni è permesso insultare e ad altri non è perdona… - NetflixIT : Amore è mettersi d’accordo su cosa vedere ogni sera. E aspettare che la tua metà si addormenti per vedere FINALMENTE QUELLO CHE VUOI TU. - felice_119 : @p__antonio Non credo che si potrebbe trovare un esempio migliore per descrivere cosa sia il senso di inferiorità - Linda72788464 : @rachxelpie @LadyLokiEvans @llyfrausandrain @alongauloveme @buckyxbarness Che cosa devi dirmi? -

Ultime Notizie dalla rete : Che cosa Rosanna Bonelli: "Ero Diavola, la ragazza del Palio di Siena" C'è la leggenda di Virginia che corse nel Drago nel 1581. Nel 1957 era tutta un'altra cosa. Mio zio, Umberto Bonelli, era capitano della Selva e telefonò agli altri capitani, chiedendo loro di non ...

Mago, santo, uomo: le metamorfosi di Fiore ... venerate la famiglia, ve lo dice uno che abbandonò la sua famiglia da ragazzo e non ne formò una nuova, lasciò la sua patria e fu inquieto con Dio e la religione. E soprattutto fate la cosa giusta ...

Che cosa ci insegna la storia del Partito d'Azione La Repubblica Mimmo Paladino: «Le manovre politiche non aiutano a difendere l’identità del Madre» Dal tetto del Madre, il cavallo di tufo di Mimmo Paladino vigila sulla città pandemica: è un totem benefico per il mondo di sotto che si è ammalato. Arcano, arcaico eppure partecipe pare ...

"Ero Diavola, la ragazza del Palio di Siena. Unica in quattro secoli a sfidare gli uomini" "Nel 1957 ho rotto il soffitto di cristallo. I fantini maschi mi ignoravano, io non li temevo. Mi buttarono giù dopo un giro e mezzo. Fui ingaggiata grazie ai produttori del film con Gassman. Il mio v ...

C'è la leggenda di Virginiacorse nel Drago nel 1581. Nel 1957 era tutta un'altra. Mio zio, Umberto Bonelli, era capitano della Selva e telefonò agli altri capitani, chiedendo loro di non ...... venerate la famiglia, ve lo dice unoabbandonò la sua famiglia da ragazzo e non ne formò una nuova, lasciò la sua patria e fu inquieto con Dio e la religione. E soprattutto fate lagiusta ...Dal tetto del Madre, il cavallo di tufo di Mimmo Paladino vigila sulla città pandemica: è un totem benefico per il mondo di sotto che si è ammalato. Arcano, arcaico eppure partecipe pare ..."Nel 1957 ho rotto il soffitto di cristallo. I fantini maschi mi ignoravano, io non li temevo. Mi buttarono giù dopo un giro e mezzo. Fui ingaggiata grazie ai produttori del film con Gassman. Il mio v ...