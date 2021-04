Champions, Orsato dirigerà PSG-Bayern Monaco. Aveva arbitrato la finale 2020 (Di domenica 11 aprile 2021) Daniele Orsato dirigerà martedì la sfida tra PSG e Bayern Monaco. Il fischietto di Schio, infatti, è stato designato per dirigere la gara di ritorno valida per i quarti di finale di Champions tra parigini e bavaresi. All’andata all’Allianz Arena, successo per 3-2 per i francesi. Orsato in questa stagione ha arbitrato già i parigini nella sfida vinta, contro il Manchester United nei gironi e inoltre è stato l’arbitro della finale del 2020, vinta ad agosto 1-0 dal Bayern con la rete dell’ex Coman. Foto: Sito AIA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 aprile 2021) Danielemartedì la sfida tra PSG e. Il fischietto di Schio, infatti, è stato designato per dirigere la gara di ritorno valida per i quarti diditra parigini e bavaresi. All’andata all’Allianz Arena, successo per 3-2 per i francesi.in questa stagione hagià i parigini nella sfida vinta, contro il Manchester United nei gironi e inoltre è stato l’arbitro delladel, vinta ad agosto 1-0 dalcon la rete dell’ex Coman. Foto: Sito AIA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

