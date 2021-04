Caso mascherine cinesi | La Verità | ' Arcuri indagato per peculato'

Advertising

... che è stato uno stretto collaboratore di Arcuri e il responsabile unico del procedimento per l'acquisto di 801 milioni dida tre diversi consorzi cinesi. Per questo acquisto, gli ...Sardegna' La Sardegna è in poco più di un mese è passata da zona bianca a zona rossa. Era ... rispettiamo le norme sul distanziamento, sull'igienizzazione, usiamo le: dipende da noi ...L’ex commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, sarebbe stato iscritto sul registro degli indagati dalla Procura di Roma per peculato. A darne notizia è il quotidiano "La Verità ...A darne notizia è il quotidiano "La Verità", che però, pur sottolineando che l'accusa è contenuta nel fascicolo d'inchiesta sulle forniture di mascherine, non indica in modo circostanziato quali ...