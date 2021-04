Caso indennità, in Campania fuga di medici dal servizio 118 (Di domenica 11 aprile 2021) “Prendiamo atto, non senza soddisfazione, di come in Campania, a differenza di quanto accade in Calabria, la Regione abbia sospeso le procedure di recupero delle indennità regionali versate ai medici convenzionati di emergenza territoriale onorando dunque l’impegno assunto nella riunione con l’intersindacale svoltasi il 24 marzo scorso su convocazione della Prefettura di Napoli. Ci aspettiamo, adesso, che si provveda celermente al riconoscimento e dunque all’erogazione della stessa”. Lo afferma il presidente nazionale del Saues, Sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria, Paolo Ficco. “La reintegrazione di questa legittima remunerazione oraria aggiuntiva – aggiunge il presidente del Saues – è un atto dovuto, ancor più alla luce dell’autorevole parere pro veritate del presidente Francesco Iacone”. Secondo Ficco “l’immobilismo della ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 aprile 2021) “Prendiamo atto, non senza soddisfazione, di come in, a differenza di quanto accade in Calabria, la Regione abbia sospeso le procedure di recupero delleregionali versate aiconvenzionati di emergenza territoriale onorando dunque l’impegno assunto nella riunione con l’intersindacale svoltasi il 24 marzo scorso su convocazione della Prefettura di Napoli. Ci aspettiamo, adesso, che si provveda celermente al riconoscimento e dunque all’erogazione della stessa”. Lo afferma il presidente nazionale del Saues, Sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria, Paolo Ficco. “La reintegrazione di questa legittima remunerazione oraria aggiuntiva – aggiunge il presidente del Saues – è un atto dovuto, ancor più alla luce dell’autorevole parere pro veritate del presidente Francesco Iacone”. Secondo Ficco “l’immobilismo della ...

