Casaleggio: "Spero non attacchino Rousseau per il terzo mandato o fermare la democrazia dal basso". Crimi: "Frasi false e misere" (Di domenica 11 aprile 2021) Giuseppe Conte collegato in videoconferenza con i deputati per dare il via al progetto di rifondazione del Movimento 5 stelle, Davide Casaleggio intervistato su Rai3 per parlare del futuro dell'associazione Rousseau. I due protagonisti del braccio di ferro delle ultime settimane sono intervenuti quasi in contemporanea, in due sedi diverse. E se l'ex premier, di fronte all'assemblea dei parlamentari, ha voluto evitare lo scontro aperto sul tema, il figlio del cofondatore ha invece ribadito la sua posizione. Il neo leader si è infatti limitato a dire che "aspetta che il M5s chiarisca con Rousseau" perché lui "è l'ultimo arrivato". Mentre Casaleggio non solo ha parlato dell'importanza che il sistema di partecipazione diretta sia "gestito da una figura terza" e che sia "indipendente dalla parte politica", come "volle mio ...

