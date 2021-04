Casaleggio: “Spero non attacchino Rousseau per il terzo mandato”. Crimi: “Frasi false e misere”. Conte: “I rapporti vanno chiariti da chi c’è da tempo” (Di domenica 11 aprile 2021) Giuseppe Conte collegato in videoconferenza con i deputati per dare il via al progetto di rifondazione del Movimento 5 stelle, Davide Casaleggio intervistato su Rai3 per parlare del futuro dell’associazione Rousseau. I due protagonisti del braccio di ferro delle ultime settimane sono intervenuti quasi in Contemporanea, in due sedi diverse. E se l’ex premier, di fronte all’assemblea dei parlamentari, ha voluto evitare lo scontro aperto sul tema, il figlio del cofondatore ha invece ribadito la sua posizione. Il neo leader si è infatti limitato a dire che “aspetta che il M5s chiarisca con Rousseau” perché lui “è l’ultimo arrivato”: “I rapporti vanno chiariti da chi c’è da tempo”. Mentre Casaleggio non solo ha parlato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Giuseppecollegato in videoconferenza con i deputati per dare il via al progetto di rifondazione del Movimento 5 stelle, Davideintervistato su Rai3 per parlare del futuro dell’associazione. I due protagonisti del braccio di ferro delle ultime settimane sono intervenuti quasi inmporanea, in due sedi diverse. E se l’ex premier, di fronte all’assemblea dei parlamentari, ha voluto evitare lo scontro aperto sul tema, il figlio del cofondatore ha invece ribadito la sua posizione. Il neo leader si è infatti limitato a dire che “aspetta che il M5s chiarisca con” perché lui “è l’ultimo arrivato”: “Ida chi c’è da”. Mentrenon solo ha parlato ...

